Kunst- und Handwerkermarkt lockt wieder ins Haus Witten

Witten. Nach einer Corona-Pause kehrt der Kunst- und Handwerkermarkt ins Haus Witten zurück. Am Wochenende stellen dort rund 25 Kunstschaffende aus.

Die Novemberlichter kehren ins Haus Witten zurück. Der traditionelle Kunst- und Handwerkermarkt lockt am kommenden Wochenende nach einer Corona-Pause wieder in das historische Gebäude an der Ruhrstraße. Der spätmittelalterlichen Herrensitz füllt sich am Samstag und Sonntag (6./ 7.11.) jeweils von 11 bis 18 Uhr mit modernem Design.

Rund 25 Künstlerinnen und Künstler sowie Kunsthandwerkerinnen und -handwerker werden ihre Kunstobjekte und selbst hergestellten Werke ausstellen und verkaufen. Mit von der Partie sind aus Witten Hildegard Sondermann (Skulpturen für Haus und Garten), Heidrun Wupper (Stickerei- und Variechain Schmuckgestaltung) sowie Reza Bahrami (moderne Malerei).

Geschenkideen mit Ruhrpottflair

Auch wer Geschenkideen und modische Accessoires mit Ruhrpottflair sucht, wird in Haus Witten fündig werden. Bereits im Innenhof bauen einige Kunsthandwerker ihre Stände auf. Eine Imkerei wird Honig und Honigprodukte anbieten. Das Café Amadeus hat an beiden Veranstaltungstagen geöffnet und bietet Kaffee, Kuchen und herzhafte Gerichte an.

Der Eintritt ist frei. Die 3 G-Regelung muss beachtet werden. Außerdem herrscht in den Räumen eine Maskenpflicht.

