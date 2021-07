Kultursommer Kultursommer: Was in Witten in den nächsten Tagen los ist

Witten. Lieder von Marlene Dietrich, Country-Musik und Komisches - was man in Witten in den nächsten Tagen so alles erleben kann.

Musik, Kabarett und ein Bauchredner: Der Wittener Kultursommer geht in die zweite Woche. Was in den kommenden Tagen so alles geboten wird.

Am Donnerstag (15. 7.) ist Tim Becker zu Gast in der Ruhrstadt. Ab 19 Uhr entführt der Bauchredner seine Zuschauer in eine verrückte Wohngemeinschaft. Becker präsentiert im Zelt auf dem Saalbauparkplatz acht Darsteller und unzählige skurrile Momente. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Das Musical „The Kraut“ bringt Songs von Marlene Dietrich nach Witten

Bauchredner Tim Becker entführt seine Zuschauer in eine verrückte Wohngemeinschaft. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Am Freitag (16.7.) entführt das Musical „The Kraut“ (19.30 Uhr) im Zelt in die Welt des Weltstars Marlene Dietrich. Im Solo-Musical von Dirk Heidicke sind die größten Songs der Dietrich (1901-1992) zu hören - von „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ bis zu „Ich bin die fesche Lola“. Die Zuschauer sollen auch erfahren, wer der Mensch hinter der Hollywood-Diva war. Karten: 15 Euro.

Action-Kabarett mit „Onkel Fisch“ gibt’s am Sonntag (18.7.) im Zelt. Start: 19 Uhr. Tickets kosten 15 Euro. „Onkel Fisch“, das sind Adrian Engels und Markus Riedinger. Sie verbinden anspruchsvolle Inhalte und bissige Analysen mit hemmungsloser Komik. Bekannt ist das Duo auch aus dem Fernsehen. Mit ihren aktuellen Produktionen ist „Onkel Fisch“ auf den führenden Kabarettbühnen der Republik zu sehen.

Die Wittener Band „Free Bears“ rockt das Zelt auf dem Saalbau-Parkplatz

Mit ihrem neuen Album „Somehow along the road“ im Gepäck tritt die Wittener Band „Free Bears“ am Mittwoch, 21. Juli, in Witten auf. „Free Bears“ stehen seit 26 Jahren für Country-Musik, Rock ‘n’ Roll, Rockabilly und Honky Tonk. Los geht’s im Zelt um 19.30 Uhr. Eintritt: 11 Euro.

Tickets für die Kultursommer-Veranstaltungen gibt es im Online-Ticket-Shop des Kulturforums, von 10 bis 13 Uhr auch an der Saalbaukasse (02302/581 2441) oder per Mail (saalbaukasse@stadt-witten.de). Alle Termine des Kultursommers in Witten, der erst Ende Oktober endet, findet man im Netz: www.kultursommerwitten.de.

