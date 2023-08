Kulturforum Witten sucht erneut vier Kreative für eine WG

Sie waren die ersten „Fellows für urbane Digitalkultur“ in der Ruhrstraßen-WG (v.li.): Eunjeong Kim aus Korea, Frances Hennigan aus Irland, Loreto Quijada aus Chile und Marc Kemper.

Witten. Das Kulturforum will auch im nächsten Jahr vier Nachwuchstalente fördern. Sie können nicht nur mietfrei wohnen, sondern sich kreativ austoben.

Das Kulturforum Witten sucht erneut vier kreative Menschen, die ein Jahr lang eigene digitale Kulturprojekte verwirklichen wollen und dabei entsprechend unterstützt werden. „Fellowship 2024“ nennt sich das Stipendium der besonderen Art.

Die vier ausgewählten Künstlerinnen und Künstler erhalten zwölf Monate lang eine kostenlose Unterkunft und eine monatliche finanzielle Unterstützung von 1.000 Euro. Außerdem können sie an einem eigens entwickelten Fortbildungsprogramm teilnehmen und haben die Möglichkeit zur intensiven Vernetzung mit dem Witten.Lab der Universität Witten/Herdecke. Gleichzeitig profitieren sie vom Angebot der Produktionsmöglichkeiten im Digitallabor des Saalbaus und den weiteren vielfältigen Kulturorten der Stadt.

Die ersten vier Wittener Fellows für urbane Digitalkultur – Frances Hennigan, Eunjeong Kim, Marc Kemper und Loreto Quijada – haben noch gut drei Monate vor sich. „Die Premiere ist sowas von geglückt“, freut sich Vorständin Jasmin Vogel. „Wir wussten nicht, was uns in der Ruhrstraßen-WG erwarten würde. Dass die vier schon nach wenigen Monaten so tolle Prototypen und Ideen für ihre Ausstellungen oder Filme hatten, zeigt uns, dass der Ansatz funktioniert.“

Die derzeit Geförderten hätten sich bereits mit verschiedenen Projekten in der Stadt eingebracht und könnten sich teilweise sogar vorstellen, über das eine Jahr hinaus in Witten zu bleiben, um hier zu arbeiten.

Die Bewerbungsplattform ist ab sofort bis zum 15. September freigeschaltet. Bewerben können sich alle Interessierten, die im Bereich Kunst, Game, Design, Film, Musik oder Content Creation erste kreative Ideen für eine neue Digitalkultur entwickelt haben. Weitere Infos und Bewerbung unter noendtotheroad.de.

