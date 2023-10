Küche brennt: Feuerwehr rettet Wittenerin von Balkon

Witten. In Witten-Heven ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am frühen Dienstagmorgen, 10. Oktober, hat gegen sieben Uhr in der Windenstraße in Witten-Heven eine Wohnung gebrannt. Dabei wurde eine Frau verletzt.

Wittenerin kommt ins Krankenhaus

Nach Angaben der Feuerwehr ist das Feuer in der Küche ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei bereits Rauch aus der Wohnung im Erdgeschoss gestiegen. Die Bewohner hatten sich zu dem Zeitpunkt aber schon selbst in Sicherheit gebracht. Lediglich eine Frau, die in einer Wohnung nebenan wohnt, hielt sich noch auf ihrem Balkon im Erdgeschoss auf. Die Feuerwehr brachte sie aus der Gefahrenzone. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Lesen Sie auch:

Der Brand in der Küche wurde mit einem C-Rohr gelöscht. Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheiten Heven und Herbede vor Ort. Die Löscheinheit Bommern besetzte die Hauptwache in der Zeit. Der Einsatz war gegen 8.50 Uhr beendet. Das Gebäude bleibt bis auf die betroffene Wohnung bewohnbar.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten