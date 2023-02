Spendensammlung Kuchenverkauf an Grundschule in Witten bringt über 750 Euro

Witten. Mit einer süßen Aktion hat die Crengeldanzschule in Witten für die Erdbebenopfer gesammelt. In nur 20 Minuten kam viel Geld zusammen.

So schnell kann eine Spendensammlung gehen: In den 20 Minuten der großen Pause sind im Familiengrundschulzentrum Crengeldanz 753,90 Euro zusammengekommen. Die Schule hat einen Kuchenverkauf zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien organisiert, der sich gelohnt hat.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Witten verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Kuchen und Muffins wurden von den Eltern, Lehrern und Lehrerinnen der Schule gebacken und für die Kinder zum Verkauf angeboten. Auch wurden viele Barspenden verbucht. Den Betrag spendet die Schule nun an Hilfsorganisationen in der Türkei und in Syrien.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten