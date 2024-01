Kornmarkt und Rathaus: Stadt Witten informiert über Pläne

Am Kornmarkt in Witten soll zukünftig ein Nutzungsmix entstehen.

Witten Der Kornmarkt und Rathausplatz in Witten sollen umgestaltet werden. Jetzt will die Stadt mehr Infos zu den Plänen geben. Das ist bislang bekannt.

Wie geht es am Kornmarkt und dem Rathausplatz weiter? Diese Frage will die Stadt Witten bei einer Infoveranstaltung der CDU am Mittwoch, 10. Januar, um 18 Uhr im Gemeindezentrum der evangelischen Johanniskirche Witten (Bonhoefferstr. 10) beantworten.

Teilnehmen werden neben Stadtbaurat Stefan Rommelfanger und Bürgermeister Lars König auch Julian Fennhahn und Benedikt Pernack von der CDU. „Am Kornmarkt sucht die Stadt nach langem Ringen um das beste Verfahren nun Investoren für eine Bebauung und für die Neugestaltung des Rathausplatzes ist ein erstes Grobkonzept von der Verwaltung erarbeitet worden“, heißt es in der Einladung.

Kornmarkt in Witten soll grüner werden

Die Stadt hatte die Pläne für den Kornmarkt im vergangenen Sommer veröffentlicht. Demnach soll die Platzfläche vergrößert und die zu bebauende und zu veräußernde Fläche verkleinert werden. Somit wachse die Fläche, die weiter in öffentlicher Hand bleibt und mit mehr Grün, unter anderem mit Bäumen und Terrassen, gestaltet werden soll. Für den restlichen Teil ist ein Nutzungsmix aus modernen und barrierefreien Wohnraum sowie Cafés, Büros oder Praxen geplant.

Bei der zukünftigen Gestaltung des Rathausplatzes wurden auch einige Ideen der Bürgerinnen und Bürger aufgenommen, insbesondere soll mehr Grün installiert werden. Kurz vor Weihnachten wurden hier schon die ersten „mobilen Baumbeete“ aufgestellt. Was alles weiter geplant ist, soll auf der Informationsveranstaltung vorgestellt werden.

