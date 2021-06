Korb geklaut: Wittener Discgolf-Anlage mutwillig beschädigt

So sieht ein Discgolf-Korb aus. Der Verein Tura Rüdinghausen hatte das Sportgericht unweit der Universität Witten aufgestellt. Nun wurde es abmontiert und gestohlen.

Witten. Mitglieder des TuRa Rüdinghausen in Witten sind sauer: Unbekannte haben einen Korb der Disc-Golf-Anlage geklaut. Das geht nicht einfach so.

Ein Verein sucht einen Dieb: Die Wittener Discgolf-Anlage von TuRa Rüdinghausen unterhalb der Uni Witten wurde mutwillig beschädigt. Einer der Körbe wurde abmontiert und gestohlen.

In der Discgolf-Anlage im Pferdebachtal können alle spielen, die den Sport mal ausprobieren möchten oder Discgolf-Fans sind. Das Angebot ist kostenlos, der Parcours öffentlich zugänglich. Er wird von Ehrenamtlern von TuRa Rüdinghausen gepflegt und wurde, mit Spenden finanziert, 2018 eröffnet. „Hinter diesem einmaligen Freizeitangebot in der Nähe der Uni Witten/Herdecke steckt also viel Zeit, Herzblut und der Einsatz ganz verschiedener Menschen“, sagt Frank Oelbüttel vom Vorstand.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Ein Ausschnitt der Disc-Golf-Anlage in Witten. Foto: TuRa Rüdinghausen

Der Discgolf-Korb konnte „nicht einfach so“ gestohlen werden, sondern wurde professionell abmontiert. „Diese Körbe sind teuer und wurden von Wittener Handwerksbetrieben gesponsert. Wir sind wirklich traurig und sauer, dass irgendwelche Leute dieses Angebot missbrauchen und ihm aktiv schaden“, so Trainer Frank Oelbüttel. Der Vorfall ist nicht der erste Fall von Vandalismus an der Anlage, aber der gravierendste. „Warum schätzen die Menschen nicht eine solche Anlage? Gerade in Corona-Zeiten sind öffentliche und sozial-verträgliche Sportangebote sehr wichtig“, sagt Robert Beckmann vom Verein.

Gestohlener Korb ist schwer und aus Stahl

Der Sportverein bittet alle Wittener um Mithilfe und sucht Zeugen. Der Korb in der Nähe der Rosi-Wolfstein-Straße muss zwischen Sonntag, 30.5., und Dienstag, 1.6., entwendet worden sein. Er ist ca. anderthalb Meter hoch und aus gelbem Stahl mit Eisenketten, außerdem so schwer, dass man ihn nicht allein tragen kann. Rückmeldungen bitte an: TuRa Rüdinghausen, tura@tura-ruedinghausen.de oder 02302 / 80583.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten