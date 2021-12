Klinik plant Impfaktion in der Wittener Marienkirche

In der St. Marienkirche in Witten, direkt neben dem Marienhospital, ist am Samstag, 11. Dezember, eine Impfaktion geplant.

Witten. Nicht nur am Impfbus und in Arztpraxen können sich Wittener impfen lassen. Bald gibt’s auch eine Aktion in der Marienkirche.

Piks statt Hostie: Die St. Elisabeth Gruppe lädt am Samstag (11.12.) von 9 bis 16.30 Uhr zur Corona-Impfung in die Marienkirche in Witten ein. Bis zu 400 Bürger soll das Team dort an diesem Tag mit einer Impfung versorgen können. Geimpft werden Menschen ab 12 Jahren. Dabei ist egal, ob es sich um eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung handelt.

Geimpft wird in der Kirche am Marienplatz voraussichtlich mit Moderna. Nur für alle unter 30-Jährigen, für die Moderna nicht empfohlen wird, soll eine begrenzte Menge Biontech-Impfstoff zur Verfügung stehen.

Terminbuchung für Impfung in der Wittener Kirche ist nicht nötig

„Aktuell ist eine Impfung der einzige sichere Weg, sich und seine Angehörigen vor dem Coronavirus zu schützen. Mit der Impfaktion möchten wir unseren Teil dazu beitragen – in einer so besonderen Umgebung wie der Kirche St. Marien“, erklärt Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe, zu der das Wittener Marien-Hospital gehört.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Alle Impfwilligen werden gebeten, ihren Personalausweis, ihre Krankenkassenkarte und – wenn vorhanden – ihren Impfausweis mitzubringen. Um eventuell anfallende Wartezeiten zu verkürzen, können sie darüber hinaus folgende bereits ausgefüllte Unterlagen mitbringen: „Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff“ sowie den „Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff“.

Die Dokumente gibt’s im Netz unter: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten