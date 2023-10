Klein aber oho: Der süße Muffin will ernstgenommen werden

In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Witten. Wer weiß, was der kleine Kerl schon erlebt hat – Muffin ist jedenfalls sehr misstrauisch. Wer kann ihm Sicherheit geben? Er wartet in Witten.

Wer kann Muffin ein neues Zuhause geben? Er wartet in Witten. Foto: Arche Noah

Muffin ist ein zweijähriger Pomchi-Rüde. Ein Pomchi ist eine Kreuzung aus einem Pomeranian, also Zwergspitz, und einem Chihuahua. Poms gelten als intelligent, neugierig und temperamentvoll, Chihuahuas als sehr selbstbewusst – obwohl oder gerade, weil sie so klein sind. Ein Pomchi sieht daher aus wie ein Schoßhündchen, ist aber ein richtiger Hund, der auch so behandelt und ernstgenommen werden will.

Das gilt auch für Muffin. Er ist anfangs Fremden gegenüber sehr misstrauisch und geht sogar auf Angriff. Wenn er seine Leute aber erstmal kennengelernt habe, sei er ein superlieber kleiner Kerl, der gern auf dem Schoss sitzt und sich streicheln lässt, das versichert die Arche Noah. Dennoch sucht sie für Muffin hundeerfahrene Menschen ohne Kinder. Mehr Infos unter57558

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57 55 8.

