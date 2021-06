Kita-Gebühren: Wittener müssen für Mai die Hälfte zahlen

Witten. Eigentlich war vorgesehen, dass Eltern die Kita-Gebühren für Mai und Juni voll erstattet werden. Jetzt gibt es eine neue Regelung.

Land und Kommunen haben sich ganz aktuell auf eine Regelung zu Kita- und OGS-Beiträgen geeinigt. Demnach werden den Eltern die bereits gezahlten Beiträge für den Monat Februar 2021 voll erstattet, für die Monate März bis einschließlich Mai 2021 müssen die Beiträge nur zur Hälfte bezahlt werden.

Die verbleibenden 50 Prozent sollen sich Städte und Land jeweils zur Hälfte teilen. Am kommenden Montag, 21. Juni, wird die Verwaltung dem Rat der Stadt Witten einen Beschlussvorschlag vorlegen, der die jetzt gefundene Regelung eins zu eins umsetzt.

Neue Regelung entspreche den Belegungen in Witten

Bisher waren volle Erstattungen an die Eltern für Mai und Juni vorgesehen (Hälfte vom Land, Hälfte von Kommunen). Die jetzt vorgesehene Regelung entspreche aber eher den reellen Belegungen in den Kitas – im Juni seien die Kitas nämlich nahezu voll belegt, so die Stadt.

Aufgrund der Art der Regelung (teils vollständige, teil halbe Erstattung) sei die Erstattung an die Eltern recht kompliziert abzuwickeln, teilt die Stadt mit. Die Verwaltung arbeite aber bereits an einem Verfahren und werde so bald wie möglich mitteilen, wie die Erstattung funktionieren soll.

