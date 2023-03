Ob das Wetter in diesem Jahr auch so schön wird wie auf diesem Foto von 2018? Die Veranstalter hoffen es – doch die Vorhersage für Witten sieht nicht so doll aus.

Frühlingsfest Kindertage: In Herbede geht am Wochenende rund

Witten. Nach der Coronapause stehen am Wochenende (25./26.3.) in Witten-Herbede die Kindertage an. Auch den Kinderlauf wird es wieder geben.

Am kommenden Wochenende (25./26.3.) finden nach drei Jahren coronabedingter Pause wieder die Herbeder Kindertage statt. Dabei haben Vereine traditionell Gelegenheit, sich auf der Meesmannstraße vorzustellen und verschiedene Aktionen anzubieten.

Auch ein Kindertrödelmarkt ist geplant. Jeder kann mitmachen, ohne Voranmeldung und kostenlos. Getrödelt wird ebenfalls in der vorderen Meesmannstraße und auf dem Platz an der Schmiede. Kasperletheater und Zaubervorführungen stehen ebenfalls auf dem Programm. Zudem wird eine Kirmes aufgebaut, sie startet bereits am Freitag.

Wittener Kinderlauf startet am Drogeriemarkt

Am Sonntagvormittag verwandelt sich die Meesmannstraße in eine Laufstrecke. Zum inzwischen 17. Mal führt der PV Triathlon TG Witten dann seinen traditionellen Kinderlauf durch. Bernd Pitschak vom PV Triathlon TG Witten freut sich schon riesig darauf wieder viele Kinder in Begleitung ihrer Eltern und Großeltern begrüßen zu dürfen. „Für viele Familien war der Kinderlauf in der Vergangenheit immer das Highlight der Herbeder Kindertage und das soll unsere Laufveranstaltung auch nach der Corona-Pandemie wieder in seiner altbekannt Form werden“, so der 1. Vorsitzende.

Die ganz Kleinen dürfen wieder an der Hand der Eltern oder Großeltern mitlaufen. (Archivbild) Foto: Jürgen Theobald (theo) / FUNKE Foto Services

Start- und Ziel-Bereich sind wieder in Höhe vom Drogeriemarkt Rossmann (Meesmannstraße 39). Angeboten werden wie früher die Strecken von 200 Metern für die Kleinsten (Jg. 2020 und jünger), die dabei gerne von Mama und Papa oder Oma und Opa begleitet werden dürfen, sowie je nach Jahrgang weitere Strecken bis hin zur längsten Strecke über 1500 Meter für die ganz Großen (Jg. 2010).

Die Anmeldung ist online freigeschaltet unter www.triwit.de. Die Startgebühr beträgt: 2,50 Euro. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem Start möglich. Kontakt: kinderlauf@triwit.de oder 02302 1766 788

