Kinder der Kita Bachschule in Witten kennen den Wald genau

Witten. Ausgerechnet die Stadtkinder aus der Kita Bachschule in Witten wissen besonders viel über den Wald. Dafür wurden sie jetzt ausgezeichnet.

Wie zeigt man eigentlich Stadtkindern, wie spannend und wichtig der Wald ist? Das Städtische Familienzentrum Kita Bachschule hat sich genau das zum Ziel gesetzt und hat sich in den vergangenen Monaten auf ganz viele Arten mit dem Wald beschäftigt. Für dieses Engagement hat Jan Nantrup von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. der Kita am Montag (31.7.) das Zertifikat „Waldkönner“ verliehen.

Sabine Rogmann, Leiterin der Einrichtung, verspricht: „Wir werden auch in Zukunft alles daransetzen, um den Kindern unserer Einrichtung, Erlebnisse in der Natur zu bieten und ihnen spielerisch die Bedeutung des Waldes näher zu bringen.“ Denn gerade in den letzten Jahren wurde immer spürbarer, wie wichtig der Wald für Menschen und Natur ist: Sie reinigen Luft und Wasser, sind Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. In der Kita Bachschule gab es deshalb viele verschiedene Angebote rund um den Wald: Es wurden Theaterstücke gespielt und Lieder gesungen, Bücher vorgestellt, gebastelt, auch einen Vater-Kind-Vormittag gab es. „Da unsere Einrichtung in der Innenstadt liegt, ist es uns ein Anliegen, unseren „Stadtkindern“ ein Verständnis für ökologische Zusammenhänge und Umweltbewusstsein zu vermitteln“, erklärt Sabine Rogmann.

Um das Zertifikat zu bekommen, musste die Kita zunächst mehrere Kriterien erfüllen. Dazu gehörten neben der regelmäßigen Beschäftigung im Kita-Alltag mit dem Thema „Wald“ auch Fortbildungen für die Mitarbeitenden sowie ein Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Betrieb. Und: Die Kinder konnten die Aktivitäten mit auswählen. Um ihre Arbeit fortzusetzen, bekommt die Kita nun Unterrichtsmaterial und weitere Fortbildungen gestellt.

