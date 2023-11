Kind ist allergisch: Nun suchen Olaf und Anna ein neues Heim

In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere in Not

Witten. Die Zwergkaninchen Olaf und Anna sind handzahm und lieb – und mussten doch abgegeben werden. Wer kann ihnen ein Zuhause geben?

Heute sucht die Arche Noah mal kein neues Zuhause für einen Hund oder eine Katze, sondern für zwei Kaninchen.

Wer kann Olaf und Anna ein neues Zuhause geben? Die beiden warten bei der Arche Noah in Witten. Foto: Arche Noah

Das Zwergkaninchenpaar Olaf und Anna braucht dringend ein Heim mit viel Platz zum Hoppeln. Die beiden niedlichen Tiere sind gerade erst drei Jahre alt.

Sie sind handzahm und wurden abgegeben, weil das Kind ihrer Familie eine Allergie gegen Kaninchen entwickelt hat. Olaf und Anna sind geimpft, der Bock ist auch kastriert.

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57 55 8.

