Kemnader See: Viele Besucherinnen beim Secondhand-Markt

Witten. Trotz der Kälte war der Secondhandmarkt am Kemnader See in Witten gut besucht. Ein Treff gerade für Mütter. Was sie sich am Hafen angeln können.

Gerade Mütter sind am Dienstag wieder zum Secondhandmarkt am Kemnader See geströmt. Dort gibt’s für kleines Geld Baby- und Kinderkleidung sowie Spielzeug auf dem großen Parkplatz am Hafen Heveney. Etwa 60 Stände waren in der Nähe des Seeufers aufgebaut. Einige Händler boten auch nachhaltige Mode, Handgemachtes und Accessoires an.

Das Wetter war eigentlich perfekt, ziemlich kalt, aber anfangs noch sonnig. Der Markt am Dienstagvormittag ist sehr beliebt. Die Besucherinnen kommen aus der ganzen Umgebung. Der Nachwuchs lässt sich gern schieben – im Kinderwagen.

