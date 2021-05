Einsatz für die Wittener Feuerwehr: Am Mittwochabend brannte in einem Keller eine Heizungsanlage.

Einsatz für die Feuerwehr in Witten: Am Mittwochabend hatte eine Heizung in einem Keller an der Wilhelmstraße Feuer gefangen. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen.

Kellerbrand in Witten: Heizungsanlage fängt Feuer

„In ihr hatten sich vermutlich Holzrückstände und Staub entzündet“, erklärte die Feuerwehr Witten in einer Pressemitteilung. Die Heizung wurde gelöscht und abmontiert. So konnte der Brand auf die Heizung begrenzt werden. Im Anschluss konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnung.

