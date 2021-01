Kein Schnee in Witten: Trübes Wetter lockt trotzdem raus

Mit Hund Sam unterwegs: Ronja, Papa Michael mit Markus in der Trage sowie Angelika Koning und Enkel Nolan (li.) auf der Hundewiese am Kemnader See in Witten-Herbede.

Witten. Eigentlich waren auch fürs Flachland ein paar Flocken angekündigt. Doch in Witten blieb es grau in grau. Kein Grund, nicht rauszugehen.

Wieder ein langes Wochenende, das es zu bewältigen galt. Nach den Weihnachtsfeiertagen hat uns nun auch noch der Jahreswechsel eine ruhige Zeit beschert. Was tun? Ganz einfach: die Ruhe in Witten genießen und zur Abwechslung mal ein bisschen bewegen. Das geht auch bei nass-kaltem Wetter.

Klar, ein Spaziergang hat am Neujahrstag eindeutig mehr Spaß gemacht, als Sonne und blauer Himmel lockten. Doch auch am Samstag und Sonntag (2./3.1.) hat es so manchen nach draußen gezogen. Papa Michael zum Beispiel hat mit Markus und Ronja sowie Hund Sam auf der Hundewiese am Kemnader See in Herbede eine Runde gedreht. Ein matschiges Vergnügen, bei dem Gummistiefel das angesagte Kleidungsstück waren.

Bestimmt hätten die Kinder noch mehr Spaß gehabt, wenn es geschneit hätte. Das hatten die Wetterfrösche schließlich auch fürs Flachland angekündigt. Doch bis zum Nachmittag war noch keine Flocke in Sicht. Es war einfach nur kalt und grau. Nun gilt es abzuwarten, was die nächsten Tage bringen. Wir vermuten mal: noch mehr Kälte - und einen verlängerten Lockdown.

