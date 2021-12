Kaufhof-Haus in Witten wird neu vermessen

Witten. Das Kaufhof-Gebäude in Witten soll eine neue Fassade bekommen. Die Vorbereitungen dazu laufen. Zurzeit wird das Haus per Laserscan vermessen.

Mit einem „Punktwolken-Laserscanner“ steht zurzeit Roman Kühlkamp am einstigen Kaufhof-Haus. Mit dem modernen Vermessungsgerät vermisst er im Auftrag von Eigentümer Saller Immobilien das Gebäude neu.

Wie berichtet, will Saller 2022 dem Kaufhaus eine neue Fassade spendieren. Fassade und Volumen können per Laserscan abgefilmt und direkt in ein 3-D-Modell verwandelt werden. Beauftragt wurde dazu das Sprockhöveler Planungsbüro Coplan-BIM. Einen Zollstock wird Roman Kühlkamp also nicht in die Hand nehmen – höchstens noch eine Drohne zur Erfassung der Dachaufsicht steigen lassen.

