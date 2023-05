Die Tore der ehemaligen Kaufhof-Garage in Witten sind seit September 2021 geschlossen.

Kaufhof Kaufhof-Garage: CDU in Witten begrüßt Investor-Pläne

Witten. Die ehemalige Kaufhof-Garage in Witten soll umgebaut werden. Die CDU unterstützt das Vorhaben. Ein anderer Vorschlag wird hingegen abgelehnt.

Die CDU in Witten begrüßt die Pläne zum geplanten Umbau der ehemaligen Kaufhof-Tiefgarage. Der Investor Josef Saller hatte diese gegenüber der Redaktion offengelegt. Er sieht das Parkhaus auch in Zukunft als wichtigen Bestandteil des „Geschäftshauses“.

Gerade in der „oberen“ Innenstadt brauche es mit dem Blick auf eine Umgestaltung des Kornmarkts und dem damit einhergehenden Verlust von öffentlichem Parkraum einen ortsnahen Ausgleich, heißt es in der CDU-Mitteilung. Diese zentrale Parkmöglichkeit sei ein emotionales Thema für alle Wittener. Deshalb sei es gut, dass Bewegung in die Sache komme. Die Partei wünscht sich eine moderne Tiefgarage mit einigen E-Ladesäulen.

Dem Vorschlag der Fahrrad-Lobby, die Garage als Abstellplatz für Drahtesel zu nutzen, können die Christdemokraten allerdings nichts abgewinnen. „Von Amsterdamer-Verhältnissen sind wir in Witten weit entfernt,“ sagt der verkehrspolitische Sprecher Christian Held. Man müsse alle Verkehrsträger berücksichtigen. Besonders im Innenstadtbereich seien viele Abstellplätze für Fahrräder hinzugekommen, während Flächen für Pkw weggefallen seien.

