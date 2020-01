Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Werkstadt

Das Gastspiel von Fatih Çevikkollu in der Wittener Werkstadt mit dem Titel „FatihMorgana“ findet am nächsten Donnerstag, 16. Januar, statt. Das Kabarett auf der Studiobühne an der Mannesmannstraße beginnt um 20 Uhr.

Karten kosten 17 Euro im Vorverkauf (plus Gebühren) und 21 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es online oder im Infobüro der Werkstadt (im 1. Obergeschoss) während der Büroöffnungszeiten mo-fr von 10 bis 17 Uhr. Infotelefon: 02302/94894-0