An eine dieser Betonstützen klammerte sich der Mann im Wasser.

Großer Einsatz Kanute kentert auf der Ruhr in Bochum: Feuerwehr rettet ihn

Bochum/Witten Ein Kanute ist am Samstag auf der Ruhr in Bochum gekentert. Feuerwehren aus Bochum und Witten retteten ihn aus dem kalten Wasser.

Ein Kanu-Fahrer ist am Samstagmittag (10. Februar) in der Ruhr in Bochum gekentert. Das teilt die Feuerwehr mit. Es kam zu einem großen Einsatz.

Die Feuerwehr in Bochum hat einen unterkühlten Kanuten aus der Ruhr gerettet. Foto: Feuerwehr / bochum

Um 12.46 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehren Bochum und des Ennepe-Ruhr-Kreis ein, die den im Wasser befindlichen Kanufahrer vor der Brücke am Stauwehr meldeten. Feuerwehrleute aus Witten-Herbede waren als erste Einsatzkräfte vor. Weitere Rettungskräfte, Taucher, DLRG, Polizei und ein Rettungshubschrauber eilten zur Einsatzstelle.

Kanute kentert auf der Ruhr in Bochum und kommt stark unterkühlt ins Krankenhaus

Die Feuerwehr aus Witten-Herbede war sofort zur Stelle. Foto: Feuerwehr Witten Löscheinheit Herbede / FUNKE Foto Services

Beim Eintreffen klammerte sich ein Mann an eine Betonstütze im Wasser. Die Einsatzkräfte konnten ihn mit einem Boot des Ruhrverbandes sicher an das Ufer bringen. Die stark unterkühlte Person wurde durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die DLRG sicherte das Kanu und brachte es an Land. Um 13.20 Uhr war der Einsatz beendet.

