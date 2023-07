In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere in Not

Tiere in Not Kajano entkam der Tötung - so dankt er nun den Menschen

Witten. In der Tötungsstation sollte der Collie-Mix sein Leben lassen. Er wurde gerettet. Nun wartet er in Witten auf eine zweite Chance.

Heute sucht die Arche Noah in Witten ein neues Zuhause für einen ganz tollen Kerl – nämlich für den dreijährigen Kajano.

Wer kann Kajano ein neues Zuhause geben? Er wartet in Witten. Foto: Arche Noah

Der kastrierte Collie-Mix stammt aus einer rumänischen Tötungsstation, wo er sein Leben lassen sollte. Dort wurde er von den Tierschützer gerettet.

Dafür bedankt er sich nun bei den Menschen mit seinem unglaublichen freundlichen Wesen: Kajano ist ein ganz lieber Hund, der sich zudem auch super mit Artgenossen versteht. Wer kann diesem tollen Kerl ein neues Zuhause geben? Er hat es verdient.

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57 55 8 und 02302 390377.

