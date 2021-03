Kahlschlag in Witten für neues Kita-Gebäude

Witten. Zwischen Weichenwerk und Karl-Marx-Platz in Witten wurde gerodet. Dort entsteht eine Mehrgenerationenhaus, in dem eine neue Kita eröffnen soll.

Am Karl-Marx-Platz in Witten wird bald gebaut. Vor einigen Tagen hat die Stadt rund um einen einstigen Schotterparkplatz an der Breite Straße und dem Weichenwerk viele alte Bäume fällen lassen. Die Münsteraner Entwicklungsgesellschaft dekon will dort ein Mehrgenerationenhaus errichten, in dessen Erdgeschoss eine Kita mit vier Gruppen einziehen wird. Laut Stadt sind der Mietvertrag mit dem Kita-Träger, der Kaufvertrag für das Grundstück und auch der Bauantrag bereits konkret in Arbeit. Investor und Kita-Träger betone, wie gut und reibungslos die Zusammenarbeit laufe. Auch 16 Studentenapartments und circa zehn behinderten- und seniorengerechte Wohnungen sowie ein Ladenlokal wird das Haus beherbergen.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Für den Neubau mussten allerdings – bis auf wenige Ausnahmen – fast alle Bäume auf dem Platz weichen. Die Anwohner der Breite Straße bedauern den Verlust von Birken, Buchen, Ahorne und Weiden zutiefst.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!