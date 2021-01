Jungunternehmer aus Witten bietet jetzt auch Tee-Sorten an

Witten. Jungunternehmer Jona Kopp hat das Sortiment erweitert. Der 18-Jährige setzt jetzt auf Tee. Gewürze gibt es dafür nicht: Sie waren zu erfolgreich.

Groß durchstarten will jetzt Wittens vielleicht jüngster Jungunternehmer: Jona Kopp hat vor einem Jahr seinen eigenen Gewürz-Shop auf die Beine gestellt. Jetzt hat er das Sortiment erweitert, ein bundesweites Vertriebsnetz aufgebaut und eigene Räume angemietet. Keine Frage: Der 18-Jährige hat große Pläne.

Mit seinen zehn Kräutermischungen hatte er Anfang des Jahres begonnen. „Ich habe schon immer gerne gekocht und ich stehe auf hochwertige Lebensmittel“, erklärte der Berufsschüler damals. So kam er auf die Idee mit den Gewürzen. „Ich wollte etwas Natürliches, ohne Zusätze. Das Beste eben.“ Die ausgewählten Mischungen der Gewürz-Großhändler, die Jona am besten schmeckten, hat er nach seinem Gusto verbessert und verfeinert. Verkauft wurden sie online und bei ausgewählten Lebensmittelmärkten. Der Erfolg war groß – zu groß für den Ein-Mann-Betrieb.

Mit zehn selbstentwickelten Gewürzmischungen hat sich Jona Kopp aus Witten Anfang des Jahres 2020 selbstständig gemacht. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

„Für einen Tag Bestellungen brauchte ich schließlich drei Tage, um sie abzuarbeiten.“ Die schwarzen Beutel von Hand etikettieren, mit der Banderole versehen und dann verschicken, das war irgendwann nicht mehr machbar. Und das Lager bei Oma im Keller reichte längst auch nicht mehr aus. Deshalb wagte Jona schließlich den nächsten Schritt. Er suchte sich Mitarbeiter und Geschäftsräume.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mit einem Vertriebler fing es an, inzwischen sind 18 Mitarbeiter für ihn auf Provisionsbasis aktiv. Schüler und Studenten zumeist, die der Vormholzer über Instagram akquiriert hat. Arbeiten können sie im neuen Ladenlokal im Rigeikenhof in Bommern, das Jona angemietet hat. Einen Verkauf wird es von hier nicht geben. „Aber meine Leute können hier sitzen und arbeiten oder Gäste empfangen.“

Wittener Gewürzmischungen verkaufen sich im Norden besonders gut

Für die großen Städten, von denen der 18-Jährige sich viel verspricht, hat er zudem echte Profis engagiert – Berlin, München, Stuttgart und vor allem Hamburg. „Dort im Norden haben wir bislang das meiste verkauft.“ Warum es ausgerechnet in der Hansestadt so gut läuft? „Viele Influencer, die für meine Produkte werden, sitzen da. Vielleicht liegt es daran.“

Allerdings: Auf Gewürz-Nachschub warten sie derzeit vergebens. Denn Jona Kopp hat noch keine Möglichkeit gefunden, die Kräuter professionell und im großen Stil nach seinen Vorgaben abfüllen und verpacken zu lassen. Von Hand sei das mit der Banderole nicht mehr machbar. „Aber wir wollen das Design auch nicht verändern“, betont Jona. Daher liege der Verkauf der schwarzen Tüten derzeit auf Eis. Wie lange? „Das kommt drauf an, wann ich eine passende Produktionsstätte finde. Mit Glück schon im Januar, vielleicht dauert es noch ein paar Monate.“

Mit ausgefallenen Teesorten will Jona Kopp jetzt den Durchbruch schaffen. Die Dose wird 6,99 Euro kosten. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Dafür hat der Wittener nun etwas anderes im Programm von Kopp-Nature. Er verkauft losen Tee in fünf ausgefallenen Sorten. Im Sortiment hat er die Geschmacksrichtungen Himbeer-Vanille, Goji-Acai, Granatapfel-Magnolie und Orange, die Basis ist Rotbusch, weißer oder grüner Tee. „Tee finde ich cool, das ist ein Naturprodukt, das auch noch gut schmeckt“, erklärt der rührige Jungunternehmer. Und für das fand sich auch rasch die passende professionelle Verpackung. „Wir lassen ihn in Dosen abfüllen, die Etiketten hat eine Grafikerin für uns gemacht.“ Die Tees sollen bald in den Regalen stehen. „Das halt sich durch Corona leider alles verzögert – aber diese Woche sind die Waren-Aufsteller endlich gekommen.“

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Auch das nächste Produkt steht schon in den Startlöchern. Ab Januar wird es Eistee von Kopp-Nature in Flaschen geben. „Dafür arbeiten wir mit einem Bio-Bauern in der Schweiz zusammen.“ Jona hat sich – nach ausgiebigem Geschmackstest – für die Sorten Pfirsich, Minze-Ingwer, Zitrone-Ingwer und Alpenkräuter entschieden. Er ist überzeugt, dass der Eistee in den Geschäften ein Renner wird – und nicht nur da. Die coolen Flaschen aus Witten soll es dann möglichst auch in Pommesbuden und Pizzaläden geben. „Außerdem überlegen wir, eigene Lifestyle-Läden aufzumachen, wo man eine gesunde Kleinigkeit essen kann, eine Bowl zum Beispiel, und dazu gibt’s den Eistee.“

Gewürzmischungen ausverkauft Die Dosen von Kopp-Nature enthalten 60 Gramm Tee sind zum Preis von 6,99 Euro pro Stück im Handel. Der Eistee soll im Januar folgen, eine Flasche wird dann „unter zwei Euro“ kosten, so Jona Kopp. Gewürzmischungen sind derzeit nicht erhältlich. Zu kaufen gibt es die Produkte im Netz unter kopp-nature.de, bei Edeka Grütter in Herbede und bald auch bei Edeka Schwalemeyer in Bommern.

Pläne hat der findige Jungunternehmer also genug. Einer ist dabei auf der Strecke geblieben: Das Fach-Abi hat Jona Kopp gestrichen. „Ich arbeite für meinen Laden nicht Vollzeit, sondern doppelt Vollzeit.“ Da sei für den Abschluss keine Zeit mehr gewesen. „Aber ich habe ja gefunden, was ich machen will.“ Mal schauen, welche anderen Ideen der 18-Jährige tatsächlich umsetzen kann. Als nächstes will er versuchen, mit seinen Produkten bei den großen Ketten gelistet zu werden. „Mit der Rewe Deutschland sind wir im Gespräch.“ Bis es soweit ist, gibt es die Produkte von Kopp-Nature zumindest online – und in zwei Wittener Edeka-Läden.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.