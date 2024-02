Junger Wittener (14) fährt in verdächtigem Auto mit

Die Polizei wurde zu einem Einsatz in Dortmund gerufen. Dort trafen sie auch einen jungen Wittener an.

Witten Diese Fahrt durch Dortmund endete auch für einen 14-Jährigen aus Witten bei der Polizei. Im Wagen fanden die Beamten nicht nur Betäubungsmittel.

Ein 14-jähriger Junge aus Witten ist in einem Auto mitgefahren, das die Polizei am Sonntagabend in Dortmund kontrolliert hat. Mit ihm saßen noch der Fahrer und eine Frau in dem Wagen. Alle drei hatten sich verdächtig verhalten, deshalb hatten Zeugen die Polizei gerufen. Die Beamten fanden nicht nur Betäubungsmittel.

Die Polizei überprüfte zunächst das Kennzeichen und stellte fest, dass es nicht zu dem Fahrzeug gehörte. Außerdem besteht der Verdacht, dass der 18-jährige Fahrer aus Dortmund unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch besaß er keinen gültigen Führerschein. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten Betäubungsmittel und eine PTB-Waffe, also eine Art Schreckschusspistole. Die Beamten stellten alle Gegenstände sowie das Auto sicher.

Lesen Sie auch

Dem Fahrer wurde dann auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteln, wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Da auch die Frau beim Fahren des Wagens beobachtet wurde, ist gegen die 22-jährige Dortmunderin ebenfalls ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden. Der 14-jährige Mitfahrer aus Witten wurde seiner Mutter übergeben.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten