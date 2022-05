Junge Wittenerin stürzt mit dem Rad und verletzt sich schwer

Witten. Eine 19-Jährige aus Witten hat sich bei einem Unfall schwer verletzt. Sie war mitten in der Nacht mit dem Rad in Bommern unterwegs.

Eine junge Radfahrerin ist gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfall hat sich mitten in der Nacht in Witten ereignet.

Die 19-Jährige fuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag (7.5.) gegen 1.10 Uhr den Bodenborn in Bommern entlang. In Höhe der Einmündung Kapellenstraße fuhr sie mit ihrem Rad gegen den Bordstein einer Mittelinsel und stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagenteam brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Frau aus Witten hatte offenbar Alkohol getrunken

Da die Frau laut Polizei augenscheinlich alkoholisiert war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Alkoholtest vor Ort war nicht möglich. Das Verkehrskommissariat übernimmt nun die Ermittlungen.

