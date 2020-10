Junge Union und CDU fordern Fahrradverleihsystem für Witten

Witten. In einigen Städten stehen Fahrräder zum Ausleihen schon an vielen Ecken bereit. Nun fordern CDU und Junge Union solch ein System auch für Witten.

In vielen Städten gibt es bereits ein Fahrradverleihsystem. Nun wünschen sich Junge Union, CDU-Fraktion und die RVR-Kandidatin der CDU für den EN-Kreis, Sabine Mayweg, diese Form der Mobilität auch für Witten. Deshalb haben sie gemeinsam einen entsprechenden Antrag an den Regionalverband Ruhr (RVR) gestellt.

Der will nämlich eine Initiative zur Einrichtung der Stationen starten. Der RVR, der in diesem Jahr das erste Mal von der Bevölkerung im Ruhrgebiet direkt gewählt wurde, schreibt in einem Sachstandsbericht zum Fahrradverleihsystem „Metropolradruhr“: Der Ausbau dieses Systems sei in der Planung und die Interessensabfrage der Städte stehe bald an. „Dieses System wird vom RVR betrieben und finanziert, sodass es für die Stadt keine große finanzielle Belastung darstellt“, so die Antragsteller.

Antragsteller aus Witten benennen mehrere Standorte

Sie benennen mehrere Standorte und fordern die Stadt zu Vorplanungen auf, damit diese dann rechtzeitig an den RVR gemeldet werden können. Julian Fennhahn, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, betont: „Gerade an den beiden Bahnhöfen in Witten, zu denen ja bald noch einer hinzukommt, könnte das Verkehrsangebot sinnvoll erweitert werden.“ Der Vorsitzende der Jungen Union, Jan Herbrechter, fordert, dass es auch an der Privat-Uni eine Verleihstation für Räder geben müsse, an der Ruhruniversität werde das System bereits erfolgreich genutzt.

Er hält er den Ausbau von „Metropolradruhr“ für zukunftsweisend: „Jüngere Leute bewegen sich gerade in der Freizeit zu Orten wie dem Ruhrufer oder dem Kemnader See gerne mit dem Rad. Das Verleihsystem kann auch dabei helfen, den Umstieg auf Bus, Bahn und Rad voranzutreiben und somit CO2 einzusparen und Lärm und Staus zu reduzieren.“

Zusätzlich schlagen die drei Antragssteller vor, dass die Einrichtung einer Station in Herbede geprüft werden solle. Dies könnte die zu erwartende angespannte Verkehrssituation während der Neubauphase der Brücke entlasten.