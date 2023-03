Junge Mischlingshündin Maki entkommt der Tötungsstation

In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Witten. Nach ihrer schlimmen Zeit in Rumänien würde sich Maki nun über ein schönes Zuhause freuen. Sie ist total lieb und mag nicht nur Menschen.

Heute sucht die Arche Noah ein neues Zuhause für die acht Monate alte Mischlingshündin Maki. Sie ist einer rumänischen Tötungsstation entronnen und kam vor zwei Wochen nach Witten.

Die Hündin ist kastriert und einfach ein ganz liebes Tier, sagen ihre Betreuer. Nach ihrem Aufenthalt in der Tötungsstation würde sie sich nun über ein schönes Zuhause bei netten Menschen freuen. Maki verträgt sich auch gut mit Artgenossen.

Lesen Sie auch:

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57 55 8 und 02302 39 03 77.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten