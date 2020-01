Junge Frau kämpft in Witten gegen Rassismus in der Sprache

Schnell und gekonnt auf rassistische oder auch sexistische Äußerungen im Alltag reagieren – das ist manchmal gar nicht so einfach. Oft fehlt der Mut und auch der richtige Spruch, um sein Gegenüber in die Schranken zu weisen. Der Workshop „Argumentationstraining gegen Alltagsrassismus“ an der Uni Witten-Herdecke will gegen die Sprachlosigkeit angehen und bildet die Teilnehmer zu echten Stammtischkämpfern aus. Wir haben mit Elena Ball (28) gesprochen, die das Seminar organisiert.

Frau Ball, wann hat es Ihnen das letzte Mal die Sprache verschlagen?

Ich habe die Situation zwar nicht selbst erlebt, aber war trotzdem wirklich sprachlos. Eine Kollegin stand beim Bäcker in der Schlange. Vor ihr hat sich ein Ehepaar über die Schlagzeile in der Bildzeitung unterhalten. Und dann fiel der Satz: „Die Ausländer sollte man alle erschießen“.

Sich klar abgrenzen hilft: „Da bin ich aber anderer Meinung“

Wie hätte Ihre Kollegin in so einer Situation am besten reagiert?

Man hätte nachfragen können, wie zum Beispiel „Was meinen sie damit?“, um mehr Informationen aus den Leuten herauszuholen. Oder aber sich klar mit Sätzen wie „Da bin ich aber anderer Meinung“ gegen solche Äußerungen stellen können.

Inwiefern muss man das eigene Einschreiten an sein Gegenüber anpassen?

Jeder muss die Situation immer abschätzen und für sich selbst entscheiden, wie viel Kraft man in ein Gespräch stecken und wie tief man dann thematisch auch einsteigen will. Es ist auch wichtig, zu beurteilen, ob der andere überhaupt gesprächsbereit ist und sich auf eine mögliche Diskussion einlässt.

Es ist ein Unterschied, ob man selbst betroffen ist oder nicht

Warum ist es so wichtig, im Alltag gegen Alltagsrassismus oder -sexismus anzukämpfen?

Ich würde unterscheiden zwischen der Tatsache, ob man selbst betroffen ist oder nicht. Beim ersten Fall geht es vor allem um den Selbstschutz. Wenn man Alltagsrassismus oder -sexismus beobachtet, ist es von Bedeutung, die Personen zu unterstützen, um zu zeigen, dass das rassistische oder sexistische Verhalten nicht den eigenen Werten entspricht. Aber vor allem, weil sich der Diskurs zur Zeit deutlich nach rechts verschiebt und auch die damit verbundenen Handlungen, wie gerade erst zu sehen bei den Anschlägen in Halle, ist es wichtig, die Gesellschaft mit seinem Tun mitzugestalten.

Sie waren schon bei einem Stammtischkämpfer-Seminar dabei. Was erwartet die Teilnehmer in Witten?

Sie werden vor allem ihre eigenen Erfahrungen mit Alltagsrassismus teilen und Situationen erörtern, in denen sie sich gerne anders verhalten und schlagfertiger reagiert hätten. Aber es wird auch viel geübt, mit einem sogenannten Forum-Theater, in dem Situationen nachgespielt werden. So sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alltag nicht mehr unvorbereitet und erweitern ihr Verhaltensrepertoire.

Manchmal vermischen sich Alltagsrassismus und Sexismus

Was ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben von Ihrer Teilnahme?

Die Schilderung einer dunkelhäutigen Teilnehmerin hat mich besonders schockiert. Sie saß im Winter schwanger an einer Bushaltestelle und hat einen neben ihr rauchenden Mann gebeten, seine Zigarette auszumachen. Die Antwort war anschließend: „Geh zurück, wo du herkommst, da kannst du dein Kind auch kriegen“. Also eine Kreuzung aus Rassismus und Sexismus im Alltag.

Elena Ball hat an der Uni Witten-Herdecke Philosophie, Ökonomie und Politik studiert. Ihren Master macht sie an der Uni in Wuppertal in Psychologie. Ursprünglich stammt die 28-Jährige aus dem Allgäu. Mit zwei weiteren Kommilitonen hat sie das Seminar „Argumentationstraining gegen Alltagsrassismus" in Witten organisiert. Angeboten wird es seit 2016 vom Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus". In dieser Zeit gab es bereits 750 solcher Seminare.

Haben sie ein paar Tipps, wie Menschen den Moment der Sprachlosigkeit schneller überwinden können?

Sie können umstehende Personen konkret ansprechen und auch um Hilfe bitten. Und wenn im Bekanntenkreis Äußerungen fallen, kann man Dinge sagen wie: „So eine Aussage möchte ich in meiner Gegenwart nicht hören.“

Haben Sie durch die Teilnahme selbst noch dazugelernt und ihr Verhalten geändert?

Der Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern war sehr bereichernd, denn ich habe gemerkt, dass ich nicht die Einzige bin, der solche Situationen passieren, in denen man gerne anders reagiert hätte. Und der Workshop hat mich bestärkt und ermutigt, bei der nächsten Gelegenheit Position zu beziehen und das Gehörte nicht nur zu akzeptieren.