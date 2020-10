Junge aus Witten bleibt beim Spielen in Astgabel stecken

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag (14.10.) gegen halb vier in die Mittelstraße in Stockum gerufen worden. Ein Junge hatte sich beim Spielen so unglücklich mit dem Bein in einer Astgabel verkeilt, dass er sich nicht mehr daraus befreien konnte.

Junge aus Witten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Ein Mädchen, das das Drama gesehen hatte, rief die Retter. Doch als die eintrafen, hatte schon der Vater des Jungen zur Säge gegriffen und seinen Sohn aus der misslichen Lage befreit. So meldet es die Feuerwehr. Sicherheitshalber wurde das Kind dennoch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, um Schäden am Bein auszuschließen.