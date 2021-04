Jugend: Wann bekommt Witten die geplanten Streetworker?

Witten. Witten soll zwei Streetworker bekommen, so hat es der Rat beschlossen. Doch wann wird es so weit sein? Das wollen nun einige Fraktionen wissen.

Zwei neue Stellen für Streetworker sind in den Haushalt der Stadt Witten für das laufende Jahr aufgenommen worden. So hat es der Rat in seiner Sitzung Mitte Februar beschlossen. Nun wollen die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Piraten und Bürgerforum+ wissen, ob und was sich bislang getan hat.

Mit der Einrichtung der Stellen sei „ein wichtiger Schritt getan, die Jugendarbeit in unserer Stadt voranzubringen und Hilfestellung dort zu leisten, wo sie gebraucht wird“, schreiben die Vertreter der Fraktionen.

Doch nun müssten diese Stellen auch zeitnah mit Leben gefüllt werden. Denn gerade in Zeiten der Pandemie würde vielen Jugendlichen der Rückhalt aber auch ein Anlaufpunkt fehlen.

Vandalismus auf Schulhöfen sind nach Ansicht der Fraktionen ein Hilferuf

Gerade die in den letzten Monaten vermehrt aufgetretenen Vorkommnisse auf den Schulhöfen würden das deutlich machen. Sie seien „ein lautes Indiz für Hilferufe, die nicht übersehen werden dürfen“. Daher soll die aufsuchende Jugendarbeit nach dem Willen der vier Fraktionen schon bald in die Tat umgesetzt werden.

Daher wollen sie wissen, ob die Stadt die Stellen bereits ausgeschrieben hat oder wann dies geschehen kann.