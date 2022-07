Der kleine Drache steckt in Schwierigkeiten. Können sie in Witten beseitigt werden?

Puppentheater Josef Tränklers Puppenbühne lädt zum Ferientheater in Witten

Witten. Vorhang auf für „Josef Tränklers Puppenbühne“: Das Ferientheater kommt bald mit drei Stücken nach Witten.

Der Circus Antoni ist in Witten altbekannt. Nun öffnet sich der Vorhang für ein anderes Unternehmen der großen, weitläufigen Artisten-Familie Tränkler: Erstmals gastiert „Josef Tränklers Puppenbühne“ mit ihrem Ferientheater für die ganze Familie in Witten. Vom 21. Juli bis 7. August wird es im großen Theater-Zelt auf dem Platz an der Ferdi-Ostermann-Straße Vorstellungen geben. Drei verschiedene Stücke sind geplant.

Die Stücke der Puppenbühne sind für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Foto: Josef Tränklers Puppenbühne / OMK Media

Das sind die drei Stücke in Witten

Vom 21. bis 24. Juli wird zunächst „Paw Patrol – die verschwundene Krone“ gespielt. Ryder und die Helfer auf vier Pfoten retten darin die gefährdete Krönung einer Prinzessin. Vom 28. bis 31. Juli läuft dann „Kasper und der kleine Drache“: Der kleine Drache hat große Schwierigkeiten, ein richtiger Drache zu werden. Auch sein Vater hat Probleme. Doch Kasperle und die Kinder können helfen. Als letztes Stück ist schließlich vom 4. bis 7. August „Die Dinos kommen – als Puppenspiel“ geplant. Die Saurier kommen darin zu den Kindern aus der fernen Welt der Urzeitechsen und haben wunderschöne Geschichten zu erzählen.

Die Geschichten eignen sich für Kinder ab zwei Jahren, die Zuschauer werden stets in das Geschehen mit einbezogen. Vorstellungen gibt es täglich um 16 Uhr, samstags und sonntags um 11 und 16 Uhr. Die Tage zwischen den verschiedenen Stücken (25.-27.7 und 1.-3.8.) sind spielfrei. Karten kosten zwischen 10 und 12 Euro. Wer die Ankündigung aus der WAZ oder ein Foto des Plakats vorlegen kann, bekommt einen Euro Ermäßigung. Info-Hotline: 0177-5516301

