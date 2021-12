Alle Jahre wieder: Die Jugendlichen der evangelischen Johannisgemeinde holen ausrangierte Weihnachtsbäume in Witten ab.

Aktion Johannis-Jugend sammelt Weihnachtsbäume in Witten ein

Witten. Jugendliche der Johannisgemeinde in Witten sind bald unterwegs, um ausrangierte Weihnachtsbäume abzuholen. Interessierte müssen sich anmelden.

Auch in diesem Jahr sind Jugendliche der Evangelischen Johannisgemeinde in Witten bei der Entsorgung alter Weihnachtsbäume behilflich. Diese werden auf Wunsch am Samstag, 8. Januar, abgeholt. „Das kann weitgehend kontaktlos laufen“, erklärt Pfarrer Wolfram Linnemann.

Wer das Angebot nutzen möchte, kann seinen Baum direkt online anmelden. Auf der Homepage www.johanniskirche-witten.de werden Interessierte entsprechend weitergeleitet. Wer nicht online anmelden kann, kann montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr das Weihnachtsbaum-Handy unter 0177-87 83 549 erreichen. Die letzte Möglichkeit, den Baum fürs Abholen anzumelden, ist am Donnerstag, 6. Januar, um 13 Uhr. Bei Fragen ist die Gemeinde per Mail erreichbar: hose@kirche-hawi.de.

Wittener Jugendliche holen Bäume am 8. Januar ab

Die Weihnachtsbäume werden dann am Samstag, 8. Januar, zwischen 10 und 15 Uhr abgeholt. Die Jugendlichen bitten dabei um eine Spende für die gemeindliche Jugendarbeit. Zugleich wird der Posaunenchor des CVJM unterstützt, der für die Johannisgemeinde oft im Einsatz ist.

Die Johannis-Jugend ist mit Ihrer Aktion in der Innenstadt, Annen, Rüdinghausen, Herbede-Mitte, Bommern und Stockum unterwegs. Die Randbezirke der „Hölzer“ können leider nicht angefahren werden. Für Heven macht der CVJM der dortigen Kirchengemeinde ein ähnliches Angebot.

Spenden können am besten auf das Konto der Johannisgemeinde bei der Sparkasse Witten überwiesen werden: IBAN DE26 4525 0035 0000 0286 88, Stichwort „Weihnachtsbaum + Name“. Wem das zu umständlich ist: Natürlich freuen sich die Jugendlichen beim Abholen auch über einen Schein oder ein paar Münzen.

