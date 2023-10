Es läuft wieder im Wittener Jobcenter an der Holzkampstraße.

Störung Jobcenter in Witten ab diesen Mittwoch wieder erreichbar

Witten. Ab Mittwoch (11.10) geht im Jobcenter Witten der Normalbetrieb weiter. Zwei Tage lang war es wegen einer Störung nur eingeschränkt erreichbar.

An diesem Mittwoch (11.10.) kehrt die Regionalstelle Witten des Jobcenters EN in den Normalbetrieb zurück. Die technische Störung an der Holzkampstraße wurde laut Kreisverwaltung inzwischen behoben, Internet und Telefonleitung funktionieren wieder.

Die Regionalstelle war am Montag und Dienstag nur eingeschränkt erreichbar gewesen. Anliegen wurden in dieser Zeit aus dem Home-Office heraus bearbeitet, Gesprächstermine entweder verschoben oder telefonisch durchgeführt.

