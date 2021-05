Inzidenz unter 100: Lockerungen in Witten erst ab Sonntag

Witten. Hoffnung für Außengastronomie, Wegfall der Ausgangssperre: In Witten gelten ab Sonntag Lockerungen, weil die Inzidenz stabil unter 100 liegt.

Es ist tatsächlich geschafft: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt mit 75 den fünften Werktag in Folge unter dem entscheidenden Wert von 100. Das heißt: Lockerungen stehen auch in Witten an. Nach der Regel „Fünf Werktage, Lockerung dann am übernächsten Tag“ können ab Sonntag, 0 Uhr, neue Regeln.

Die Zählung ist kompliziert: Entsprechend der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes wurden bei dieser Zählung die Werte berücksichtigt, die außerhalb von Sonn- und Feiertagen verzeichnet wurden. Tag 1 mit einem Wert unter 100 war Samstag, 8. Mai, Tag 5 der heutige Freitag. Der Wert von 100,3 am Sonntag, 9. Mai, bleibt folgenlos.

Wie geht es weiter? Die Kreisverwaltung erwartet im Laufe des Tages eine aktualisierte Allgemeinverfügung des Landes. Darin werden die letzten noch geltenden Vorgaben der Bundes-Notbremse ab Sonntag, 16. Mai 0 Uhr, offiziell aufgehoben werden. Es entfällt unter anderem die Ausgangssperre, Außengastronomie, Hotels und Campingplätze oder Museen dürfen öffnen.

Die für Witten geltenden NRW-Regeln lesen Sie hier. Für Witten berichten wir im Lauf des Tages ausführlich.

