Innenminister Herbert Reul kommt Montag nach Witten

NRW-Innenminister Herbert Reul besucht im Wahlkampf-Endspurt am Montag den EN-Kreis.

Witten. Kurz vor der NRW-Landtagswahl am 15. Mai wird NRW-Innenminister Herbert Reul am Montagabend auf dem Wittener Rathausplatz sprechen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wird am kommenden Montag (9.5.) kurz vor der NRW-Landtagswahl am 15. Mai den Ennepe-Ruhr-Kreis besuchen. Ab 19 Uhr wird er zusammen mit der CDU-Landtagskandidatin und Wittener Ratsfrau Sarah Kramer in Witten erwartet. Die Christdemokraten des Kreises laden zu einem Austausch mit dem Minister auf den Rathausplatz ein. Im Mittelpunkt seines Besuches soll das Thema Innere Sicherheit stehen.

Minister spricht in Witten auch über den Zivil- und Katastrophenschutz

Herbert Reul wird über die aktuelle Sicherheitslage in NRW sowie den Zivil- und Katastrophenschutz berichten. Außerdem möchte er seine Absichten zur zukünftigen Sicherheitspolitik vorstellen. Der Minister wird auch Fragen von Bürgern beantworten. Bis zu seinem Eintreffen spielt die Band „Hattrick“ auf dem Rathausplatz.

