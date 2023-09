Besucherinnen und Besucher können am Welttag der Patientensicherheit auch einen Blick in einen OP-Saal des EvK Witten werfen.

Patientensicherheit Infotag: So sind Patienten in Witten auf der sicheren Seite

Witten. Im Ev. Krankenhaus Witten geht es am Sonntag um Patientensicherheit. Die Klinik bietet kostenlose Vorträge und ungewöhnliche Einblicke.

Wie vermeide ich Stürze? Dürfen Medikamente in den Kühlschrank? Worauf muss ich bei einer OP achten? Das Ev. Krankenhaus (EvK) Witten nimmt den Welttag der Patientensicherheit am Sonntag (17.9.) zum Anlass, um Fragen wie diese zu beantworten. Die Besucherinnen und Besucher können sich von 13 bis 16 Uhr bei kostenlosen Vorträgen darüber informieren.

Den Anfang macht Stephan Ziemke, Chefarzt der Klinik für Geriatrie und der angeschlossenen Tagesklinik, der ab 13 Uhr die Sturzprävention thematisiert. Mit dem Alter steigt das Sturz-Risiko: Von den über 65-Jährigen stürzt jeder Dritte einmal im Jahr, bei den über 80-Jährigen ist es sogar jeder Zweite. Der Chefarzt erklärt, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um Stürze zu vermeiden.

Danach berichten ab 13.45 Uhr Elke Kuhnen und Beate Plückelmann über Medikamentensicherheit. Die Praxisanleiterinnen geben Patienten und Angehörigen Alltagstipps und erklären, worauf sie zu Hause im Umgang mit Medikamenten unbedingt achten sollten. Gehören Medikamente an heißen Sommertagen in den Kühlschrank? Dürfen Tabletten gemörsert werden? Was tue ich, wenn ich nach der Einnahme einen Ausschlag bekomme?

Um Sicherheit im OP geht es ab 14.30 Uhr. Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie, erklärt, warum eine Einwilligung eines Patienten vor einer Operation gesetzlich vorgeschrieben ist, wann es Ausnahmen gibt und welche Vorkehrungen getroffen werden, um Patienten- oder Seitenverwechslungen zu vermeiden. Außerdem stellt er die Checkliste vor, die im EvK vor jeder OP zum Einsatz kommt. Matthias Blase, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, nimmt Interessierte schließlich mit zu einer Führung durch den Operationssaal.

Der Informationsnachmittag im EvK an der Pferdebachstraße ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

