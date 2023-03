Diese Osterhasen gilt es zu finden. Versteckt haben sie am Hellweg in Heven die OGS-Kinder der Hellwegschule, mit Anja Wenzel (AWO, OGS), Björn Bennemann (Provinzial) und Anne Rabe (Quartiersmanagement).

Suchspiel In Witten-Heven hat der Osterhase sich selbst versteckt

Witten. Während der Osterferien können Kinder in Witten-Heven auf Suche gehen: In einigen Geschäften hat sich der Osterhase versteckt! So spielt man mit.

In Heven-Ost hat der Osterhase statt bunten Eiern sich selbst versteckt: In den Osterferien können Kinder rund um den Hellweg auf die Suche gehen. Das beliebte Osterhasen-Suchspiel haben das Quartiersmanagement der Stadt, die OGS Hellwegschule sowie mehreren Geschäften und Betrieben am Hellweg organisiert.

Vor zwei Jahren haben Schülerinnen und Schüler der AWO-OGS Hellwegschule die zehn Osterhasen aus Holz gebastelt und mit Nummern versehen. Während der Osterferien vom 1. bis zum 16. April 2023 können sie wieder in den Schaufenstern der Geschäfte und Betriebe sowie der Schule rund um den Hellweg gesucht werden. Auf Teilnahmekarten können die Kinder notieren, wo sie den jeweiligen Osterhasen gefunden haben.

Hier gibt es Teilnahmekarten

Die Teilnahmekarten gibt es beim Quartiersmanagement und den Teilnehmern: Backhaus, Café Konditorei Zehner, Elektro Wieshoff, Hainberg Apotheke, Hellwegschule OGS, pbs Storchmann, Sparkasse Witten, Tagespflege Chelonia, Tankstelle Sprint, Westfälische Provinzial.

Unter allen richtigen Einsendungen werden tolle Preise verlost, Abgabeschluss ist Montag, der 17. April 2023. Bei Fragen hilft das Quartiersmanagement HOC gerne weiter per Mail unter quartiersmanagement@witten-hoc.de und telefonisch unter (02302) 3992114.

