In Witten fehlen immer noch 19 Helfer für die Landtagswahl

Für die Landtagswahl am 15. Mai werden in Witten dringend noch Wahlhelfer gesucht.

Witten. Wer kann am 15. Mai noch mit auszählen? Die Stadt Witten sucht dringend noch 19 Wahlhelfer. Außerdem meldet sie zwei Besonderheiten.

Noch immer fehlen der Stadt Witten Wahlhelfer und -helferinnen für die Landtagswahl am 15. Mai. Aktuell sucht sie noch 19 Helfer, darunter vier Wahlvorsteher, die bereits Erfahrung bei der Wahlhilfe mitbringen. Freiwillige melden sich bitte so schnell wie möglich unter 02302 581-1270 und -1275 oder per E-Mail an wahlamt@stadt-witten.de.

Wer diesen Job gerne machen möchte, muss am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und spätestens zum Stichtag 29. April seinen Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Wahlhelfer erhalten 55 Euro Aufwandsentschädigung, Vorstände 70 Euro.

Wahlräume Witten: Eine Verlegung, eine Besonderheit wegen Baustelle

Darüber macht das städtische Wahlamt darauf aufmerksam, dass das Wahllokal Altenzentrum St. Josefshaus Herbede in das Pfarrheim St. Peter und Paul (Wittener Str. 55) verlegt werden musste. Die Wähler und Wählerinnen wurden bereits per Brief von der Verlegung unterrichtet.

Wer am Wahlsonntag im Albert-Martmöller-Gymnasium sein Kreuzchen machen darf, sollte bedenken, dass die Wahlräume nur über die Zugänge Winkelstraße und Markmannstraße erreicht werden können. Denn: Auf dem Schulhof des AMG ist Baustelle.

Die Briefwahlbeteiligung ist wieder recht hoch

Die Briefwahlbeteiligung ist wieder recht hoch. „Bis heute haben knapp 20.000 Wahlberechtigte Anträge auf Wahlscheine gestellt, die Unterlagen werden jetzt auch tagesaktuell bearbeitet, die Rückstände sind endlich abgearbeitet“, sagt Wahlamt-Leiter Michael Muhr. Er hofft auf einen spannenden Wahlabend – und auf möglichst viele Freiwillige, die sich kurzfristig noch fürs Ehrenamt bei ihm melden.

