In Teilen Wittens hat jeder siebte Einwohner hohe Schulden

In Witten sind aktuell 9861 Männer und Frauen überschuldet. Das geht aus dem unlängst veröffentlichten Schuldner-Atlas Ruhrgebiet für das laufende Jahr hervor. Demnach gelingt es in der Ruhrstadt rund zwölf Prozent aller Einwohner über 18 Jahren dauerhaft nicht, mit ihren monatlichen Einnahmen ihre Ausgaben zu decken.

Die Situation in den meisten anderen Ruhrgebietsstädten sei aber deutlich alarmierender als in Witten, Wetter und Hattingen, sagt Wolfgang Scharf, Geschäftsführer der Creditreform Dortmund/Witten. Das Unternehmen, das Daten über Privatpersonen und Firmen sammelt, gibt den Schuldneratlas heraus.

Schuldnerquote im EN-Kreis ist die niedrigste im ganzen Ruhrgebiet

So ist die Schuldnerquote in Herne mit 18,21 Prozent am höchsten, dicht gefolgt von Gelsenkirchen und Duisburg mit 18,05 und 17,53 Prozent. Alle Städte des EN-Kreises zusammen genommen kommen sogar auf den niedrigsten Prozentsatz überschuldeter Einwohner im Ruhrgebiet. Die Quote liegt hier bei 11,07 Prozent.

In Witten zeigen sich zudem große Unterschiede zwischen den Stadtteilen . Die Wirtschafts-Auskunftei Creditreform wertet ihre Daten nach Postleitzahlen aus. Seit der ersten Erhebung in 2004 sind die Schuldnerquoten fast überall angestiegen. Verhältnismäßig stark – nämlich um 2,2 Prozentpunkte – im Wittener Postleitzahlgebiet 58455, das Teile von Annen, Mitte und Heven umfasst. 12,55 Prozent aller Menschen über 18 Jahren, die hier leben, haben zu hohe Schulden.

Schulden sind in den Wittener Stadtteilen unterschiedlich verteilt

Schlechter sieht es noch im Gebiet der Postleitzahl 58452 (mit Bommern, einem Teil Herbedes und der City) aus. Hier können 14,28 Prozent aller Einwohner ihre Rechnungen nicht begleichen – also circa jeder siebte. Auch im Postleitzahlgebiet 58453 (Annen, Mitte und Rüdinghausen) leben viele verschuldete Menschen . Dort sind es 13,46 Prozent der Einwohner.

Im Postleitzahlgebiet 58454 (mit Annen, Düren, Rüdinghausen, Stockum) kommen hingegen nur 7,98 Prozent der Bewohner mit ihrem monatlichen Einkommen nicht aus. Im Gebiet mit der Postleitzahl 58456 (mit einem Teil von Heven und Herbede (Hölzer)) trifft das auf neun Prozent der Menschen zu.

Schuldnerberatung fürchtet steigende Schuldner-Zahlen im kommenden Jahr

Bemerkenswert: Betrachtet man das gesamte Ruhrgebiet, ist die Quote der Schuldner hier erstmals seit acht Jahren gesunken – auf aktuell 14,27 Prozent. Seit 2012 hatten jedes Jahr mehr Privatpersonen im Ruhrgebiet hohe Schulden gemacht. Die Corona-Krise wird diesen Trend allerdings schnell wieder umkehren, fürchtet Creditreform.

Diese Sorge teilt Gundula Beckmann von der Schuldnerberatung der Diakonie Mark-Ruhr . Noch würden nicht mehr Menschen als sonst ihre Hilfe in Anspruch nehmen. „Das wird sich vermutlich erst im nächsten Jahr zeigen.“ Denn noch könnten sich viele Menschen mit Kurzarbeitergeld und anderen staatlichen Hilfen über Wasser halten.

Beratungsstelle hilft derzeit 129 verschuldeten Wittenern

In 129 Fällen steht die Beratungsstelle an der Röhrchenstraße verschuldeten Wittenern derzeit zur Seite. Dabei gibt es nicht den „klassischen“ Schuldner. Die Bandbreite reiche von kleineren Schulden um die 1000 Euro bis hin zu 500.000 Euro. Viele der Hilfesuchenden würden mit 10.000 bis 20.000 Euro in der Kreide stehen. Hauptgrund für nicht bezahlte Rechnungen sei meist Arbeitslosigkeit. „Deshalb fürchten wir auch einen Ansturm im nächsten Jahr “, sagt Beckmann.

Wer zur Beratung zur Diakonie kommt, hat sehr häufig Schulden bei seinem Handy- oder Internetanbieter . Hinzu kommen nicht beglichene Rechnungen bei Online-Händlern oder Versandhäusern. Immer wieder sind die Hilfesuchenden auch bei ihren Zahlungen für Strom und Heizung in Rückstand geraten – vor allem am Jahresanfang, wenn die Nachzahlungen fällig werden. In solchen Fällen überweist die Schuldnerberatung an die Verbraucherzentrale, die eine Energieberatung anbietet.

