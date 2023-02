In allen Wittener Sporthallen läuft wieder warmes Wasser

Witten. Die Zeit des Frierens in den Wittener Sporthallen ist vorbei, in den Duschen läuft wieder warmes Wasser. Ein letzter Standort wurde freigegeben.

Jetzt ist endgültig Schluss mit Frieren in den Wittener Sporthallen. Nach Angaben der Stadt läuft in allen Duschen nun wieder warmes Wasser. Zuletzt gab es noch an der Hellwegschule Probleme.

Dort habe es bei einem Waschbecken noch auffällige Legionellenwerte gegeben. Auch das sei jetzt endgültig behoben, teilt die Stadt mit. Die Wasserproben an allen Standorten wurden durch ein externes Institut noch vor dem Jahreswechsel vorgenommen worden.

Diese Proben waren Voraussetzung dafür, dass die Duschen in den Sportstätten wieder warm werden dürfen. Auffällige Werte waren dabei unter anderem in der Sporthalle von TuRa Rüdinghausen festgestellt worden, weshalb die Halle gesperrt werden musste, bis das Ergebnis unauffällig war. Auch am Ruhr-Gymnasium und der Holzkampschule seien die Werte leicht erhöht gewesen. Die Stadt hatte die Duschen aus Energiespargründen „kaltgestellt“. Das gehört nun endgültig der Vergangenheit an.

