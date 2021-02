Impfzentrum Witten: Alle wichtigen Infos zum Impf-Start

Am 8. Februar öffnen in NRW die Impfzentren. Dann werden zunächst Menschen die 80 Jahre und älter sind geimpft. Wichtige Infos auf einen Blick.

Witten. Wer wird zuerst geimpft? Wie läuft die Impfung ab und wie bereite ich mich vor? Alle Informationen zum Impfzentrum in gibt's hier.

Die Terminvergabe für die Impfzentren in NRW ist am 25. Januar gestartet - mit teils erheblichen Problemen. Eigentlich sollten auch bereits am 1. Februar die ersten Bürger in den nordrhein-westfälischen Impfzentren geimpft werden. Doch der Start verschiebt sich um eine Woche, neuer Termin: 8. Februar. Auch im für Witten zuständigen Impfzentrum in Ennepetal geht es also eine Woche später los. Zunächst sind Menschen über 80 Jahre an der Reihe, die per Post informiert werden.

Wir halten Sie hier stets über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Außerdem beantworten wir hier die wichtigsten Fragen rund um das Impfzentrum des EN-Kreises in Ennepetal und die Corona-Impfung. Das müssen Sie jetzt wissen:

Wo entsteht das Impfzentrum für Witten?

Ennepetal hat den Zuschlag für das Impfzentrum im EN-Kreis bekommen. Dort hat der Kreis einen leerstehenden Aldi-Markt umgebaut. Er befindet sich an der an der Kölner Straße 203.

Kann ich mit dem Bus oder der Bahn zum Impfzentrum kommen? Gibt es Parkplätze?

Von Witten aus gelangt man am besten über die A 43 zum rund 20 Kilometer entfernten Impfzentrum, Ausfahrt Schwelm. Von dort sind es dann noch etwa zehn Minuten. Der Kreis rechnet mit 30 Minuten Fahrzeit aus Witten, Hattingen, Herdecke oder Wetter. Es gibt 70 Stellplätze vorm Haus.

Mit dem ÖPNV wird es schon etwas schwieriger. Stündlich fährt ab Witten Hauptbahnhof zum Beispiel der RE 4 nach Wuppertal über Ennepetal Bahnhof. Von dort aus geht es dann zum Beispiel mit dem Bus 551 (Richtung Voerde) zum Busbahnhof Ennepetal.

Dort fährt dann der Bus 608 (Richtung Barmen/Wuppertal) fast bis vor das Impfzentrum (Haltestelle Im Schacht). Erwischt man alle Anschlüsse dauert diese Fahrt mit zwei Umstiegen knapp 50 Minuten. Vom Busbahnhof aus fährt auch noch die Linie 550 (Richtung Schwelm) zur selben Haltestelle direkt vor dem ehemaligen Discounter. Eine direkte Busverbindung vom Bahnhof in Ennepetal zum Impfzentrum an der Kölner Straße gibt es nicht.

Von Witten aus kommend kann man auch einen Umweg über Hagen nehmen. Dann müsste man allerdings dreimal umsteigen, die Fahrt dauert dann je nach Verbindung über eine Stunde. Vorteil: Nach Hagen gibt es mehr als einmal in der Stunde eine Zugverbindung.

Auch der Schnellbus 38 (ab ZOB) bringt Impfwillige von Witten nach Ennepetal. Alleine diese Busfahrt dauert allerdings schon fast eine ganze Stunde. Am Busbahnhof Ennepetal muss man dann noch in einen weiteren Bus steigen (z.B. Linie 550). Alles in allem dauert diese Fahrt rund eineinviertel Stunden.

Wann ist das Impfzentrum geöffnet?

Das Impfzentrum ist seit Dienstag (15.12.) startbereit. Los geht es nun am Montag, 8. Februar. Zunächst ist das Impfzentrum von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Ab März soll dann von 8 bis 20 Uhr geimpft werden. Gearbeitet wird dann wohl in zwei Schichten. Es wird auch darüber nachgedacht am Wochenende zu öffnen.

Corona-Impfung für Wittener: Wer wird zuerst geimpft?

Die Reihenfolge der Impfungen wird bundesweit einheitlich festgelegt und zwar vom Ethik-Rat und der Ständigen Impfkommission. Zunächst sollen Personen mit besonders hohem Risiko für schwere oder tödliche Corona-Erkrankungen zum Zuge kommen: speziell Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen. Priorität genießen auch die Pfleger in Altenheimen sowie das medizinische Personal in Kliniken.

Auch Menschen, die zu Hause gepflegt werden, und Senioren über 80 Jahren sollen so schnell wie möglich die Chance erhalten, sich impfen zu lassen, gleich nach den Pflegeheim-Bewohnern, so die Landesregierung. Erst dann folgen in mehreren Stufen „jüngere“ Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen.

Wie melde ich mich zur Impfung an?

Termine fürs Impfen erhalten derzeit Menschen über 80 Jahre, die zuhause leben über die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung: : (0800) 116 117 02 (ausschließlich in Westfalen-Lippe) bzw. 116 117. Die Rufnummern sind ab dem 25. Januar täglich von 8 bis 22 Uhr besetzt. Alternativ können sich berechtigte auch über die Webseite www.impfterminservice.de um einen Termin bemühen.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen. Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter!+++

Corona-Impfung: Was mache ich, wenn ich mich krank fühle?

Bitte bleiben Sie bei Krankheitssymptomen zu Hause. Rufen Sie Ihre Hausarztpraxis an und besprechen Sie Ihre Situation. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt wird Sie über das weitere Vorgehen beraten. Bitte gehen Sie nicht ohne vorherige telefonische Anmeldung in die Praxis. Informationen erhalten Sie auch unter der Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117.

Wie viele Menschen werden dort täglich geimpft?

Maximal 700 Menschen können in den fünf Impfstraßen pro Tag geimpft werden, 140 pro Impfstraße. Rund 350 Ärzte aus dem EN-Kreis sollen ihre Unterstützung angekündigt haben.

Wie lange dauert die Corona-Impfung?

Die eigentliche Impfung dauert nur wenige Minuten. Trotzdem sollte man etwas Zeit mitbringen: Am Anfang wir Fieber gemessen, dann gibt es eine Mappe mit allen wichtigen Informationen und ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt. Danach wird geimpft und der Impfling muss noch eine Weile warten, um zu schauen, wie er den Impfstoff verkraftet. Das ganze Prozedere wird 30 bis 60 Minuten dauern.

Welchen Impfstoff gibt es?

Bislang wurde hauptsächlich der in Deutschland entwickelte Impfstoff des Unternehmens Biontech, der gemeinsam mit dem amerikanischen Pfizer-Konzern produziert wird, geimpft. Aber auch der Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Moderna ist nun in der EU zugelassen, die ersten rund 60.000 Dosen sind am Montag (11.1.) in Deutschland angekommen und sollen an die Länder verteilt werden.

+++Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Witten in unserem Newsblog+++

Wer führt die Impfung durch?

Es gibt einen leitenden Arzt, der sich um die medizinische Organisation vor Ort kümmert und pro Impfstraße einen Arzt und ein bis zwei medizinisch ausgebildete Kräfte.

Wo melde ich mich, wenn ich als Helfer im Impfzentrum mitmachen möchte?

Ärztinnen oder Ärzte, sowie medizinisches Fachpersonal können sich direkt über die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) bewerben und registrieren lassen: www.karriere-kvwl.de/jobs.

Kann ich mich bei meinem Hausarzt in Witten gegen Corona impfen lassen?

In der ersten Phase der Impfung wird das voraussichtlich nicht möglich sein. Dies soll sich jedoch im Laufe des nächsten Jahres ändern.

Wo kann ich mich bei der Stadt über die Corona-Impfung informieren?

Darüber ist bislang noch nichts bekannt. Wir informieren Sie an dieser Stelle, falls sich etwas ändert. Ausführliche Informationen rund um die Impfung gibt es aber zum Beisiel auf der Seite des Landes (hier).

Wie wir bisher über das Impfzentrum berichtet haben:

Weitere Nachrichten aus Witten finden Sie hier.