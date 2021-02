Das Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises startet am 8. Februar seinen Betrieb.

Corona Impfzentrum: Am 8. Februar geht es für Wittener Senioren los

Witten. Die Ü-80-Jährigen aus Witten und dem EN-Kreis erhalten ab Montag, 8. Februar, ihre Impfung in Ennepetal. Das müssen sie für ihren Termin wissen.

Über 80 Jahre alt müssen sie sein und einen Termin haben – dann können Senioren aus Witten und anderen Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises zur Impfung in den ehemaligen Aldi-Markt an der Kölner Straße in Ennepetal kommen. Ab Montag, 8. Februar, geht es los mit den Impfungen gegen das Coronavirus.

Bis zum 28. Februar werden im Impfzentrum von montags bis sonntags, 14 bis 20 Uhr, Spritzen zur Immunisierung gesetzt. „Geplant ist, am Montag drei der verfügbaren fünf Impfstraßen zu öffnen und diese stündlich von jeweils zwölf Bürgern durchlaufen zu lassen“, stellt Dr. Christian Füllers als ärztlicher Leiter die Planung vor.

Rund 15.500 Termine für das Impfzentrum vergeben

Täglich können laut EN-Kreis 168 Bürger geimpft werden. Wenn ab März die zweite Impfdosis ansteht und sich die Besucher folglich verdoppeln werden, will das Impfzentrum den Betrieb auf täglich zwölf Stunden (8 bis 20 Uhr) ausweiten. Um das Prozedere möglichst unkompliziert zu gestalten, bittet der Kreis die Impflinge um ihre Mitarbeit: „Dazu gehören ein nicht zu frühes und nicht zu spätes Erscheinen sowie Oberkörperbekleidung, die unkompliziert an- und ausgezogen werden kann. Auch die Unterlagen, zu denen unter anderen Termin-Code, Ausweisdokument, Krankenkassenkarte und Impfausweis zählen, sollten vollständig sein“, heißt es in einer Mitteilung.

Bislang wurden laut EN-Kreis rund 15.500 Termine für das Impfzentrum vergeben, gut 3500 telefonisch, mehr als 12.000 online. Täglich werden es mehr. Grundlage für die Reihenfolge bei den Impfungen sind Vorgaben des Bundes und des Landes. Nach Bewohnern und Mitarbeitern von Pflegeheimen sowie Beschäftigten von Krankenhäusern rückt jetzt die Gruppe der Ü-80-Jährigen in den Blickpunkt.

Mehr Infos zu den Impfungen in Ennepetal gibt es hier: www.en-kreis.de

