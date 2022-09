Gewohnter Anblick: Bis Mai 2022 stand der Impfbus regelmäßig vor der Stadtgalerie in Witten.

Coronavirus Impfbus steuert am Samstag die Stadtgalerie Witten an

Witten. Nach vier Monaten Stillstand rollt der Impfbus wieder nach Witten: Die Spritze gegen Corona gibt’s für alle ab fünf Jahren vor der Stadtgalerie.

Nach vier Monaten Stillstand rollt der Impfbus des Ennepe-Ruhr-Kreises wieder. Am Samstag, 17. September, hält er von 9 bis 15 Uhr auf dem Platz vor der Stadtgalerie an der Hammerstraße.

Mobile Impfungen sind dort für alle Personen ab fünf Jahren möglich und zwar ohne Termin. Bürgerinnen und Bürger können das gesamte Zeitfenster für Impfungen nutzen, „wegschicken mussten wir seit der Wiedereröffnung des Impfzentrums Ende August noch niemanden“, beruhigt Jana Ramme vom Pandemieteam des EN-Kreises.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Das Land hatte die Kommunen gebeten, zum Herbst wieder vermehrt Impfangebote zu schaffen. Deswegen bietet der Kreis den Piks immer dann an, wenn viele niedergelassene Arztpraxen geschlossen haben. Das Impfzentrum in der Kölner Straße 205 in Ennepetal bleibt mittwochs von 13 bis 18 Uhr für Impfungen mit und ohne Termin geöffnet.

