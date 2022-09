Impfbus in Witten: BA.5-Impfstoff kommt nächste Woche

Witten. Am Samstag, 1. Oktober, hält der Impfbus wieder vor der Stadtgalerie in Witten. Aber noch gibt’s dort nicht den neuen Impfstoff.

Der Impfbus des EN-Kreises steuert wieder Witten an: am Samstag, 1. Oktober, von 9 bis 15 Uhr hält er an der Stadtgalerie, Hammerstraße 9-11. Für Auffrischungsimpfungen stehen sowohl im Impfzentrum des EN-Kreises in Ennepetal als auch im Bus die auf die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Der auf BA.5 angepasste Impfstoff ist bestellt und kann voraussichtlich ab der kommenden Woche verimpft werden, so das Pandemieteam des EN-Kreises.

Die Omikron-Impfstoffe sind von der EU-Kommission lediglich für dritte und vierte Impfungen zugelassen worden. Für die Grundimmunisierung setzt das Impfteam die Vakzine der ersten Generation ein.

Drittimpfungen mit dem angepassten Impfstoff empfiehlt die Ständige Impfkommission allen Personen ab zwölf Jahren. Ein zweiter Booster (Viertimpfung) wird Menschen ab 60 Jahren, Risikogruppen und medizinischem Personal empfohlen. Alle Auffrischungsimpfungen sollen im Regelfall 6 Monate nach abgeschlossener Grundimmunisierung oder Infektion verabreicht werden.

