Immer mehr Wittener spenden über das Portal Heimathelden

Vor gut einem Jahr richtete die Volksbank Bochum/Witten das Spendenportal „Heimathelden“ ein . Mit großem Erfolg: Immer mehr Leute nutzen die Chance, nicht irgendeine karitative Einrichtung, sondern Projekte aus ihrer Nachbarschaft zu unterstützen: Über 230.00 Euro kamen so schon zusammen.

So flossen bei einer speziellen Aktion am 6. August 100.000 Euro an Spendengeldern. Am Nikolaustag (6.12.) gibt es erneut einen „Heimatheldentag“, an dem man Vereine und Ehrenamtliche aus Witten ganz besonders unterstützen kann. Denn Hilfe ist nötig: „Vielen Vereinen sind während der Corona-Pandemie die Einnahmen weggebrochen“, sagt Thomas Schröter vom Volksbank-Marketing.

Volksbank möchte mit Online-Portal Hilfe zur Selbsthilfe fördern

Schröter ist einer der Erfinder der Heimathelden-Idee. „Unser Ziel war es, Vereinen eine Plattform zu geben, auf der sie eigenständig auf sich aufmerksam machen können.“ Das entspreche dem „genossenschaftlichen Wertebild“ der Volksbank. „Hilfe zur Selbsthilfe“, so Thomas Schröter.

Aktuell sind 163 Vereine aus Witten mit dabei und stellen sich unter www.heimathelden-brauchen-moeglichmacher.de vor. Da ist die Olmstedt Stiftung, die mit ihrer Arbeit Kinder mit Behinderung aus Witten fördert, oder die DLRG, die ein Einsatzfahrzeug finanzieren will. Die Ev. Kirchengemeinde Annen sammelt für die Orgelsanierung in der Friedenskirche in Annen.

Naturschutzgruppe möchte Pflanzenwelt in Witten kartieren

Es gibt kleine Projekte, wie des Schulvereins Borbach, der einen Holzbalancierbalken anschaffen möchte, oder die Wittener Tafel, die Gelder für Tiefkühlschränke benötigt. Manche planen auch Großes: Die Naturschutzgruppe Witten sammelt zum Beispiel für die „Kartierung der heimischen Flora und Fauna“, die Ruhrbühne für den Umbau ihres Theaters .

121 Projekte aus dem Vorjahr sind bereits umgesetzt worden. Es fällt auf: Einige Vereine sind so erfolgreich, dass sie direkt nach erfolgreicher Sammlung erneut eingestellt wurden. „Die Infrastruktur des Portals macht vieles für Vereine leichter“, sagt Thomas Schröter. Zum Beispiel wird automatisch eine Spendenquittung erzeugt.

Am 6. Dezember verdoppelt Volksbank die eingegangenen Spenden

Jedes eingereichte Projekt wird von den Volksbank-Mitarbeitern zunächst geprüft, bevor es in das Portal gestellt wird. In den letzten Wochen seien die Anfragen stark gestiegen. Feste finden nicht mehr statt, persönliche Kontakt fehlen.

Am Nikolaustag (6. Dezember), ab 10 Uhr, lohnt sich die Hilfe doppelt: Die Volksbank legt auf jede Spende bis zu einem Betrag von 100 Euro die gleiche Summe noch einmal oben drauf. Für diese Aktion stellt das Geldinstitut einen Spendentopf von 30.000 Euro bereit. Beim letzten Heimatheldentag am 8. August war dieser Topf allerdings nach nur zweieinhalb Stunden aufgebraucht.

