IHK: Mehr Ausbildungsverträge als 2019 abgeschlossen

Witten. Die Zahl der IHK kam überraschend: Es gibt ein leichtes Plus bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Allerdings nicht in Witten.

Zum Stichtag 30. September hat die IHK Mittleres Ruhrgebiet im Vergleich zum Vorjahr nochmals ein ganz leichtes Plus bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen verzeichnet: Insgesamt wurden im Bereich Witten, Bochum, Herne und Hattingen 2059 neue Ausbildungsverträge in IHK-Berufen eingetragen – vor zwölf Monaten lag diese Zahl bei 2035.

„Als die Wirtschaft wegen Corona heruntergefahren werden musste, hätte niemandeine solche Bilanz für möglich gehalten, sondern mit einem Einbruch gerechnet“, so Kerstin Groß von der IHK. Allerdings: In Witten allein fällt die Bilanz etwas anders aus. Hier gibt es Minus von 8,9 Prozent.

Es gibt noch Ausbildungsplätze – auch in Witten

Groß: „Man muss immer wieder betonen: In dieser Statistik ist noch jede Menge Bewegung. Durch Corona passiert in diesem Jahr alles später als üblich. Junge Menschen sollten wissen: Es geht noch was. Es gibt noch Ausbildungsplätze. Es lohnt sich, auch jetzt noch aktiv zu sein. Unser Matching-Angebot kann bei der Vermittlung helfen.“

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Witten