Hungrig in der Tötungsstation: Wer kann Loopys Napf füllen?

Witten Loopy hat ohne Futter in der Tötungsstation gesessen. Nun hofft er auf eine bessere Zukunft. Der hübsche Kerl wartet in Witten.

Heute sucht die Arche Noah Witten ein neues Zuhause für den armen Loopy.

Loopy ist ein vierjähriger kastrierter Mischlingsrüde. Er stammt aus Rumänien. Dort saß der in einer Tötungsstation - ganz ohne Futter. Der hübsche Kerl ist ein sehr lieber und verträglicher Hund. Auch mit Artgenossen hat er keine Probleme.

Mit einer Schulterhöhe von 43 Zentimetern gehört Loopy allerdings nicht zu den ganz kleinen Hunden. Wer kann dem tollen Kerl ein neues Zuhause schenken, in dem sein Napf regelmäßig gefüllt wird? Er hätte es verdient.

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 2840996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57558.

