Hundertjährige aus Witten lobt Schlaf als beste Medizin

Witten. Ilse Goebeler feiert am Samstag einen besonderen Tag: Die alte Dame, die im Seniorenzentrum in der Egge lebt, wird 100. Was ihr guttut.

Was für ein besonderer Ehrentag: Am Samstag (23.1.) begeht die Wittenerin Ilse Goebeler ihren 100. Geburtstag. Sie lebt mittlerweile im Seniorenzentrum in der Egge und liest noch täglich den Lokalteil der Waz, weil sie wissen möchte, was in ihrer Stadt los ist.

Ilse Goebeler freut sich schon auf ihre Nichte, die sie am Samstag im Seniorenheim besuchen wird. Auf die Frage, wie man denn 100 Jahre alt werden kann, antwortete die alte Dame spontan: „Die beste Medizin ist der Schlaf!"

Früher hat Ilse Goebeler aus Witten gerne geturnt und war in der Frauenhilfe aktiv

Die Hochbetagte hat keine Kinder und lebt im Altenheim in einem Einzelzimmer - umgeben von ihren Porzellanfiguren und einem selbst gestickten Gobelinbild an der Wand. Die alteingesessene Wittenerin war früher in der evangelischen Frauenhilfe und im Turnverein aktiv, wie sie erzählt.

Heute hört die alte Dame gerne Volklieder, aber auch klassische Musik und unterhält sich im Seniorenheim immer wieder gerne über ihr Leben und das, was in der Welt geschieht. Ende Dezember lebten in Witten 23 Männer und Frauen, die über 100 Jahre alt sind.

