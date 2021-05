Humboldtplatz in Witten bekommt mehr Farbe

Witten. Ein Trafohäuschen am Humboldtplatz in Witten wird in den nächsten Tagen zu einem bunten Kunstwerk umgestaltet. Dazu läuft eine Soundinstallation.

Der Humboldtplatz im Wiesenviertel Witten erwacht nur manchmal aus seiner grauen Tristesse – etwa beim Tummelmarkt. Nun wird er dauerhaft zu einem bunteren Ort. Im Auftrag des Kulturbüros werden in den nächsten Tagen unter anderem eine Fassade gestaltet und eine Soundinstallation aufgebaut. Dort soll ein „Heimatort“, so der Titel des Projekts, entstehen.

„Kunst und Kreativität sowie die Geschichten und Emotionen der Menschen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Heimatorte im Ruhrgebiet zu schaffen“, findet Juana Andrisano vom Kulturbüro. Konkret soll nun ein Hauptverteilerhaus der Deutschen Telekom an der Ecke Poststraße 25/Am Humboldtplatz umgestaltet werden. Wie passend: Die Kabel in dem Trafohäuschen ermöglichen schließlich unsere Kommunikationswege.

Gesamtkunstwerk aus verschiedenen Emotionen

Vorab wurden über die Fachhochschule Dortmund 18 Interviews zum Thema „Heimat“ in Witten geführt. Deren Inhalte haben maßgeblich zum Gestaltungskonzept beigetragen. Aus den verschiedenen Emotionen entwarf der Wittener Graffiti-Künstler Choco ein Gesamtkunstwerk, das nun von ihm an die Fassade des Hauptverteilerhauses gemalt wird.

Die Umgestaltung wird wohl ab dem 3./4. Juni nach und nach sichtbar, Choko arbeitet mehrere Tage an der Fassade. In den nächsten beiden Wochen wird auch die Soundinstallation angebracht. Schon jetzt gibt es erste Einblicke in das Projekt: Auf dem Vorplatz des Saalbaus wird zurzeit die Ausstellung „Platz gemacht“ in einem Container gezeigt, organisiert vom Stadtarchiv Witten.

Das Projekt wird gefördert durch das Heimatministerium NRW. Daran arbeiten neben Künstler Choko Projektleiterin Kata Kern und die Wittener Fotografin Dana Schmidt. Von der FH Dortmund kommen Maximilian Walter und Kai Czerwonka. Beratend zur Seite stehen außerdem das Stadtarchiv, der Wittener Blinden- und Sehbehindertenverein, die Stadtwerke, Stadtgalerie und Autoteile Lehnhoff.

