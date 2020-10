Hobbygärtner aus Witten hat rekordverdächtiges Gemüse

Gemüse aus dem eigenen Garten: Marie Hof kann es regelmäßig genießen. Denn der Opa der Neunjährigen, Paul Schäfer, baut hinter seinem Haus an der Hörder Straße Kartoffeln, Gurken und Tomaten an. Der Mann hat offenbar einen grünen Daumen. Denn jetzt konnte er eine Kartoffel aus der Erde holen, die sage und schreibe 928 Gramm auf die Waage brachte. Leider hat die Familie die Rekord-Kartoffel schon in einem Eintopf verarbeitet. Aufs Foto schaffte es daher nur ein 598 Gramm schwerer Erdapfel. Auch ein ordentlicher Vitamin-C-Spender! Die Salatgurke in Maries Hand ist stolze 858 Gramm schwer, eine Durchschnittsgurke wiegt nur zwischen 300 und 500 Gramm. Paul Schäfers Hobbygärtner-Tipp: „Das Gemüse bekommt jährlich frische Blumenerde!“